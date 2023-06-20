Coca-Cola покупает водочный бренд Finlandia за $220 млн
Стратегическая партнерша американской Coca-Cola в Европе HBC достигла соглашения о приобретении производителя водки Finlandia у корпорации
Об этом информируют в пресс-релизе Coca-Cola HBC.
"Coca-Cola HBC AG рада сообщить, что она достигла соглашения о приобретении Brown-Forman Finland Oy, владельца водочного бренда Finlandia, в полностью принадлежащей дочерней компании корпорации Brown-Forman Corporation Brown-Forman Netherlands BV", – говорится в заявлении.
Соглашение обойдется компании в 220 миллионов долларов и должно быть завершено во втором полугодии этого года.
Finlandia является лидером среди водочных брендов в Центральной и Восточной Европе, который был создан в 1970 году и имеет годовой объем продаж 24,7 миллиона литров.
"Coca-Cola HBC занимается дистрибуцией Finlandia и других премиальных брендов крепких алкогольных напитков более 17 лет, и это приобретение еще больше обогатит и усугубит ее портфолио на других рынках", – добавляют в компании.
Фото: brown-forman.com
Coca-Cola HBC сотрудничает с американской Coca-Cola и производит бренды Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Schweppes, Kinley, Costa, Valser, Romerquelle, Fanta, Sprite, Powerade, Aquarius, Vitamin Water, FuzeTea, Cappy, Monster, Burn, Caffè Vergnano и Adez.
Корпорация Brown-Forman располагает алкогольными брендами, такими как Jack Daniel's, Gentleman Jack, Woodford Reserve, Old Forester, Coopers' Craft, The GlenDronach, Benriach, Glenglassaugh, Slane, Herradura, el Jimador, New Mix, Korbel, Sonoma-Cutrer, Финляндия, Чамборд, Фордс Гин, Гин Маре и Дипломатический Rum.
- 22 февраля в Reuters информировали, что Coca-Cola, Zara и IKEA заявили о выходе с рынка РФ, но их товары до сих пор доступны в России.
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