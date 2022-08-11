Coca-Cola оценила ущерб от выхода с рынка РФ в $195 млн
Совокупный ущерб из-за выхода компании Coca-Cola HBC AG с российского рынка составляет 190 миллионов евро (195,4 миллионов долларов)
Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет компании.
Несмотря на то, что Россия была самым крупным рынком Coca-Cola HBC, компания осталась прибыльной. За шесть месяцев чистая прибыль составила 153 млн. евро, сократившись только на треть.
Coca-Cola Co, базирующаяся в Атланте, в марте присоединилась к компаниям, которые прекратили сотрудничество с Россией после вторжения в Украину. Компания сообщила, что исчерпала свои запасы и прекратила производство и продажу продукции Coca-Cola в России.
- 8 марта бренд по производству напитков объявил, что приостанавливает работу в России.
- 16 июня компания Coca-Cola сообщила, что больше не будет производить и не будет продавать напитки в России.
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