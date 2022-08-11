Coca-Cola оценила ущерб от выхода с рынка РФ в $195 млн

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет компании.

Несмотря на то, что Россия была самым крупным рынком Coca-Cola HBC, компания осталась прибыльной. За шесть месяцев чистая прибыль составила 153 млн. евро, сократившись только на треть.

Coca-Cola Co, базирующаяся в Атланте, в марте присоединилась к компаниям, которые прекратили сотрудничество с Россией после вторжения в Украину. Компания сообщила, что исчерпала свои запасы и прекратила производство и продажу продукции Coca-Cola в России.

8 марта бренд по производству напитков объявил, что приостанавливает работу в России.

16 июня компания Coca-Cola сообщила, что больше не будет производить и не будет продавать напитки в России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb