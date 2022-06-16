Coca-Cola больше не будет производить и продавать напитки в России
Компания Coca-Cola сообщила, что больше не будет производить и продавать напитки в России
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
В нем говорится, что Coca-Cola и ее действующие клиенты в России "исчерпывают запасы". Когда запасы закончатся, компания "больше не будет производить и продавать напитки Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России".
- 8 марта Coca-Cola приостановила свою деятельность в России.
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