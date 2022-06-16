Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

В нем говорится, что Coca-Cola и ее действующие клиенты в России "исчерпывают запасы". Когда запасы закончатся, компания "больше не будет производить и продавать напитки Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России".

8 марта Coca-Cola приостановила свою деятельность в России.

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