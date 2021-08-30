CNN в репортаже из оккупированного Крыма назвало полуостров Восточной Европой без привязки к Украине

Соответствующий материал CNN разместил на сайте и в Twitter.



"Огромные стаи медуз выплыли на этот пляж в Крыму в Восточной Европе", - написало издание.



Ученый в сюжете рассказывает американским журналистам, что "каждый год морские существа собираются вдоль побережья. Там они кормятся и размножаются, ведь высокая температура воды идеально подходит для роста их численности".



Его подписали как сотрудника российского института южных морей. Впрочем, это учреждение находится в оккупации. Его полное название Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского НАН Украины.



Пользователи под сообщением напомнили журналистам, что Крым - это Украина."На этом пляже в Крыму на планете Земля Солнечной системы, на внутреннем крае Рукава Ориона Млечного Пути. Жалко", - говорится в одном из комментариев."КРЫМ - УКРАИНА. Это на самом деле не так сложно. Россия вторглась в Украине и оккупировала Крым, который принадлежит Украине", - написала под твитом Ольга Лаутман."Крым - это Украина. Слишком трудно это сказать? Россия - оккупант", - написал еще один пользователь.