CNN в репортаже из оккупированного Крыма назвало полуостров Восточной Европой без привязки к Украине
30 августа CNN опубликовал репортаж о нашествии медуз в Крыму и взял интервью у сотрудника Института биологии южных морей имени Ковалевского, который работает в оккупации, назвав учреждение на русском
Соответствующий материал CNN разместил на сайте и в Twitter.
"Огромные стаи медуз выплыли на этот пляж в Крыму в Восточной Европе", - написало издание.
Ученый в сюжете рассказывает американским журналистам, что "каждый год морские существа собираются вдоль побережья. Там они кормятся и размножаются, ведь высокая температура воды идеально подходит для роста их численности".
Его подписали как сотрудника российского института южных морей. Впрочем, это учреждение находится в оккупации. Его полное название Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского НАН Украины.
"На этом пляже в Крыму на планете Земля Солнечной системы, на внутреннем крае Рукава Ориона Млечного Пути. Жалко", - говорится в одном из комментариев.
"КРЫМ - УКРАИНА. Это на самом деле не так сложно. Россия вторглась в Украине и оккупировала Крым, который принадлежит Украине", - написала под твитом Ольга Лаутман.
"Крым - это Украина. Слишком трудно это сказать? Россия - оккупант", - написал еще один пользователь.
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