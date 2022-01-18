CNN: в Киев тайно приезжал директор ЦРУ Бернс - обсудил с Зеленским и разведчиками угрозу вторжения РФ

Об этом пишет CNN.



Ссылаясь на свои источники, издание отмечает, что Уильям Бернс в Киеве обсуждал с Владимиром Зеленским и сотрудниками украинской разведки риски масштабного вторжения России на территорию Украины. По информации CNN, встреча прошла 12 января 2022 года.



После этого США официально заявили, что РФ "уже подготовила группу оперативников, чтобы проводить операции под "чужим флагом" на Востоке Украины.



Корреспондентка CNN Наташа Бертран отмечает, что Уильям Бернс был основным посредником между США, Россией и Украиной в течение нескольких последних месяцев, когда РФ наращивала военное присутствие у украинской границы. Кроме того, в начале ноября 2021 года он встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в ноябре 2021 года Уильяма Бернса отправили в Москву, чтобы предостеречь РФ от концентрации войск возле Украины.

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