CNN узнал, благодаря чему кассетные боеприпасы от США так быстро добрались до Украины
Кассетные боеприпасы, которые США решили предоставить Украине, прибыли к месту назначения буквально за несколько дней, потому что их передача планировалась заранее
Об этом CNN узнал от информированного американского чиновника.
По его словам, поставленные США кассетные боеприпасы попали в Украину так быстро, потому что они уже были заранее размещены в Европе.
На вопрос, когда ВСУ начнут применять этот вид вооружения, чиновник США сказал: "Мы приняли решение, чтобы россияне узнали первыми".
Что известно о кассетных боеприпасах
О поставках кассетных боеприпасов Украина просила еще с декабря 2022 года, но США отказывались их предоставить.
В марте 2023 года четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США предоставить Киеву этот вид вооружения.
6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских.
7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.
В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .
13 июля генерал Тарнавский сообщил о прибытии кассетных боеприпасов.
Следует отметить, что Пакт 2008 года о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не являются подписантами этого документа. Россия активно использует кассетные боеприпасы против украинцев.
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