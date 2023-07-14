Об этом CNN узнал от информированного американского чиновника.

По его словам, поставленные США кассетные боеприпасы попали в Украину так быстро, потому что они уже были заранее размещены в Европе.

На вопрос, когда ВСУ начнут применять этот вид вооружения, чиновник США сказал: "Мы приняли решение, чтобы россияне узнали первыми".

Что известно о кассетных боеприпасах

О поставках кассетных боеприпасов Украина просила еще с декабря 2022 года, но США отказывались их предоставить.

В марте 2023 года четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США предоставить Киеву этот вид вооружения.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .

13 июля генерал Тарнавский сообщил о прибытии кассетных боеприпасов.

Следует отметить, что Пакт 2008 года о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не являются подписантами этого документа. Россия активно использует кассетные боеприпасы против украинцев.