CNN: Украинские спецслужбы могли атаковать союзников вагнеровцев в Судане
Украинские спецслужбы, вероятно, атаковали группировку "Силы быстрого реагирования" в Судане. Ее поддерживает ЧВК "Вагнер"
Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на собственные источники, передает Liga.net .
По словам украинского собеседника в военных кругах, удары беспилотниками по боевикам "Сил быстрого реагирования" (RSF) – это "работа несуданских военных".
На вопрос о том, причастна ли к атаке Украина, он ответил, что "вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы".
Речь идет о серии ударов по RSF. CNN пишет, что эта группировка получает помощь от вагнеровцев в борьбе против армии Судана за власть.
Канал не смог подтвердить причастность Украины к ударам, однако там описали видео как "отличительные черты атак дронов в украинском стиле".
"Два коммерчески доступных дрона, которые широко используются украинцами, участвовали по меньшей мере в восьми ударах, в то же время на контроллере дрона был виден украинский текст", - сказано в материале.
На видео с монитора контроллера дрона виден текст на английском и украинском языках, в частности, слово "Остановить".
Эксперты также заявили, что использованная тактика, а именно схема пикирования дронов прямо на цель, была весьма необычна для Судана.
В то же время высокопоставленный суданский военный источник заявил, что он "не знал об украинской операции в Судане" и не верит в это.
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