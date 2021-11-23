CNN: США рассматривают возможность поставки Украине дополнительного оружия

Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.



По данным телеканала, помощь может включать противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также минометы.



Кроме Javelin Минобороны США также рассматривает поставки зенитно-ракетных комплексов Stinger и настаивает, чтобы некоторое оборудование, которое планировали отправить в Афганистан, отправили в Украину. Речь идет, в частности, о ранее приобретенных в России вертолетах Ми-17.



По данным издания, некоторые чиновники администрации Байдена обеспокоены тем, что Россия может расценить подачу оружия как серьезную эскалацию. Собеседники издания сообщают, что правительство США готово отправить в регион военных советников, но непонятно, поедет ли кто-нибудь именно в Украину.



Также источники сообщили, что чиновники США ведут переговоры с европейскими союзниками по разработке нового пакета санкций. Он вступит в силу, если Россия совершит новое вторжение на территорию Украины.

Напомним, 1 сентября США объявили о новом пакете безопасности помощи Украине объемом $60 млн , включающем бронебойные системы Javelin и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование для защиты от российской агрессии.

24 октября Украина получила от США новую партию военной помощи, включая противотанковые системы Javelin.

14 ноября в Украину прибыли 80 тонн боеприпасов из США на сумму $60 млн.