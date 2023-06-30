CNN: российский генерал Суровикин был секретным VIP-членом ЧВК Вагнера
Российский генерал Сергей Суровикин имел секретный VIP-статус в частной военной компании Вагнера
Об этом сообщает CNN со ссылкой на эксклюзивные документы.
Американское издание отмечает, что Суровикин, известный как "генерал Армагеддон", был секретным участником ЧВК Вагнера. Документы свидетельствуют, что российский генерал включен вместе с не менее 30 другими высокопоставленными военными и разведчиками РФ, также являющимися членами VIP-ЧВК.
"Было известно, что Суровикин имел связи с группой наемников, но документы вызывают сомнения в близости высокопоставленных российских военных и Вагнера", - говорится в материале.
Заместитель командующего российскими войсками не показывался на публике с минувшей субботы, когда он опубликовал видео, в котором умолял главу частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина остановить бунт. С тех пор местонахождение Суровикина остается неизвестным.
Пресс-служба Вагнера не отвечает на запрос CNN.
Что известно о Суровикине
Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России . Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикин планировать мятеж.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".
"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.
После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.
Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.
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