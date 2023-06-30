Об этом сообщает CNN со ссылкой на эксклюзивные документы.

Американское издание отмечает, что Суровикин, известный как "генерал Армагеддон", был секретным участником ЧВК Вагнера. Документы свидетельствуют, что российский генерал включен вместе с не менее 30 другими высокопоставленными военными и разведчиками РФ, также являющимися членами VIP-ЧВК.

"Было известно, что Суровикин имел связи с группой наемников, но документы вызывают сомнения в близости высокопоставленных российских военных и Вагнера", - говорится в материале.

Заместитель командующего российскими войсками не показывался на публике с минувшей субботы, когда он опубликовал видео, в котором умолял главу частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина остановить бунт. С тех пор местонахождение Суровикина остается неизвестным.

Пресс-служба Вагнера не отвечает на запрос CNN.

Что известно о Суровикине

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России . Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикин планировать мятеж.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.

После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.

Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.