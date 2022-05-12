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CNN опубликовал видео, на котором оккупанты застрелили двух безоружных мирных жителей под Киевом в марте

12 мая, 2022 четверг
11:41
война с Россией

Журналисты CNN обнародовали запись камер наблюдения автосалона, где видно, как российские оккупанты стреляют в спины двум гражданским мужчинам

О мартовских зверствах оккупантов под Киевом стало известно из камер видеонаблюдения, которые обнародовал телеканал CNN.

"Оба гражданских погибли после бессердечной стрельбы, которая противоречит так называемым правилам войны, запрещающим нападать на гражданских лиц", - указывает телеканал.

На видео видно, как оккупанты пытаются зайти в автосалон и говорят о чем-то с двумя гражданскими мужчинами. Как оказалось позже, это был владелец автосалона, имя которого семья попросила не обнародовать, и 68-летний Леонид Пляц, работавший в автосалоне сторожем. Позже, когда мужчины вернулись и ушли внутрь автосалона, россияне расстреляли их в спины.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали первую попытку россиян захватить Киев в марте. Тогда на главной трассе в столицу происходили ожесточенные бои – украинские войска противостояли российским войскам и танкам с целью остановки наступления.

"Но то, что произошло у автосалона 16 марта, не было боем между военными и даже не между военными и вооруженными гражданскими… Это было трусливое, хладнокровное убийство двух безоружных людей", - говорится в сюжете.

По данным телеканала, на основе видео прокуратура проведет расследование убийства как военного преступления.

  • Напомним, Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Россия не отказалась от плана захватить столицу, из-за чего он не может гарантировать полную безопасность возвращающимся домой местным. Он отметил, что россияне могут атаковать в "любую секунду".

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