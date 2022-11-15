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OPINION

CNN и Skynews наказали за то, что Зеленский не стал главным ньюсмейкером в Херсоне

15 ноября, 2022 вторник
08:08
Мнение Юрий Бутусов

Лишение аккредитации съемочных групп CNN и Skynews не имеет ничего общего с защитой военной тайны

Лишение аккредитации съемочных групп CNN и Skynews не имеет ничего общего с защитой военной тайны, это наказание за то, что западные журналисты появились в Херсоне раньше президента Зеленского и не показали его главным ньюсмейкером.

CNN и Skynews показали всему миру как люди бросаются на шею освободителям в день освобождения города, эти кадры показал весь мир, и наказывать их за эти исторические кадры аморально, посмотрите видео, можно ли за такое наказывать, это же позор для нас самих!

Украинским журналистам запретили снимать Херсон до приезда президента, и мы, журналисты, это сделали, даже понимая абсурдность запрета, и это говорит о нашей слабости, к сожалению. Украинское общество и весь мир раньше уже лишили многих важных для всех нас сюжетов – лишили видео о вступлении наших войск в освобожденный Изюм, в освобожденный Купянск, лишили и сейчас видео об освобождении Херсона. Поэтому я благодарю, что CNN и Skynews сделали в Херсоне ту работу, которую должны выполнить мы, украинцы.

Во время Балаклейской операции журналистам нельзя было снимать освобожденные города и села, нельзя было показать слезы радости и объятия освобожденных украинцев нашими передовыми подразделениями, пока президент Зеленский не посетил Изюм и не провел фотосессию в Изюме. Прошло пять дней, фронт уже откатился в 30 км от города, и только тогда Зеленский отважился на приезд, и все это время снимать было запрещено. Только через пять дней журналистам организовали пресс-тур.

CNN и Skynews не показали ничего тайного, только положительное об Украине, но они показали увольнения и воинов, и не показали президента. Это он, по мнению Офиса Зеленского, должен сообщать хорошие новости

Сейчас тот же абсурдный запрет по Херсону. CNN и Skynews не показали ничего тайного, только положительное об Украине, но они показали освобождение и воинов, и не показали президента. Это он, по мнению Офиса Зеленского, должен сообщать хорошие новости, он должен быть в центре внимания. Президент приехал через три дня после освобождения, но зрители CNN и Skynews должны были ждать.

Формальное основание для лишения аккредитации – это решение Минобороны и приказ главкома ВСУ №73, но применили его против западных журналистов только под давлением Офиса президента абсолютно избирательно, поскольку выполнять эти процедуры во время тотальной войны невозможно. Меня удивляет, почему никаких объяснений, по сути, не дала по ситуации фактический координатор работы со СМИ в армии заместитель министра обороны Анна Маляр, и почему негатив от конфликта с западными журналистами переведен исключительно на военных, которые в этом случае только исполнители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кто ответит за преданный Херсон?

Главное, что никакой тайны в сюжетах нет, никаких проблем для наших военных западные журналисты не создали.

Запрет на освещение боевых действий, запрет на освещение освобождения украинских городов и сел журналистами в боевых порядках войск, ограничение свободы слова во время войны, фактическое закрытие телеканалов, введение цензуры и пиар отдельных представителей власти, ограничение в отношении журналистов, которые не нравятся офису президента, и лишение аккредитации CNN и Skynews – все это цепочки одной политики.

Информация является верхним, ключевым доменом современной сетецентрической войны, именно информация мобилизует, дает представление о действиях противника и проблемах наших войск, благодаря информации к нам поступает военная помощь, гуманитарная помощь, добровольцы, иностранные правительства корректируют свою политику и десятки стран мира тратят сотни миллиардов для прямой или косвенной борьбы с Россией. Благодаря журналистам решаются многочисленные вопросы обеспечения и волонтерской помощи, именно благодаря журналистам у украинского общества высокая волонтерская мобильность и способность концентрировать усилия на проблемных участках. Свобода слова является нашим преимуществом, является важным щитом и оружием нашей страны, и качественное использование этого оружия может решать глобальные вопросы, давать нам возможность привлекать гораздо большие человеческие и материальные ресурсы, исправлять собственные ошибки, реагировать на изменения обстоятельств.

Главные герои этой войны — это не те, кто заполнил собой телемарафон, а те, кто своей кровью, жертвенностью и трудом исправляет все провалы в обороне, которые создала перед войной украинская власть

Создано опасный прецедент, который может привести к тому, что будут лишать без адекватных причин аккредитации и украинские СМИ. Поэтому CNN и Skynews должны снова получить немедленную аккредитацию, чтобы делать важную для всех нас работу.

А президент Зеленский должен начать делать работу Верховного Главнокомандующего, и для этого нужно не о своем пиаре думать, а дать, например, показания в прокуратуре, почему он назначал в руководство СБУ в Киеве и в Херсоне российских шпионов, которые сейчас под следствием, и почему в городе не была заранее развернута оборона в феврале, и почему освобождать Херсон пришлось только большой кровью многих тысяч украинцев. Главные герои этой войны — это не те, кто заполнил собой телемарафон, а те, кто своей кровью, жертвенностью и трудом исправляет все провалы в обороне, созданные перед войной украинскими властями.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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