Citi, Raiffeisen и несколько других крупных иностранных банков возобновили наем персонала в России, - Reuters
Citi, Raiffeisen и несколько других крупных иностранных банков возобновили наем персонала в России из-за блокирования российскими властями выхода из страны
Об этом сообщает Reuters
По информации рекрутинговой компании Headhunter, с апреля по июнь банки с иностранными корнями в России открытых вакансий имели немного. Впрочем, уже в июле, к примеру, Raiffeisen Bank заявил о 276 вакансиях в России, Citi - о 84 вакансиях.
Издание ссылается на слова заместителя министра финансов Алексея Моисеева, который сказал, что РФ будет до тех пор блокировать продажу российских филиалов иностранных банков, пока российские банки не смогут за рубежом нормально работать.
Следует отметить, что Центральный банк России всячески противится призывам взять на себя управление местным бизнесом иностранных банков, так как это может побудить вкладчиков выводить средства. Поэтому иностранные банки, имея перед собой фактически заблокированный выход из страны, начали пытаться заполнить вакансии, появившиеся после увольнений в начале года.
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