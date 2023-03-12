Cиловики РФ провели обыск у делегата курултая Юнусова в Крыму
Российские силовики пришли с обыском к делегату курултая крымскотатарского народа Леммару Юнусову по делу о подрыве железной дороги
Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в facebook .
Стало известно, что обыск проходил в доме делегата курултая Леммара Юнусова в с. Урожайное Симферопольского района временно оккупированного Крыма.
По словам Юнусова, силовики задавали ему вопрос о подрыве железной дороги.
"Искали подходящие предметы. Я сказал: все, что вы найдете, это то, что вы сами принесли. Они говорят: "Хотите, сами нас обыщите". Я говорю: "Клоунами не будьте. Никто вас не будет обыскивать. Обыскивать пришли вы". За час справились, очень быстро. Попросили, чтобы никто не подходил, никто не подъезжал. Ничего они не обнаружили", – отметил Юнусов.
Кроме того, также отмечается, что во время обыска никого не задержали.
- Напомним, россияне во временно оккупированном Крыму лишили свободы минимум 15 человек, их осудили по делу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.
- 2 февраля сообщалось, что российские силовики во временно оккупированном Крыму задержали местного жителя по обвинению в участии в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана.
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