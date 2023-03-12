Cиловики РФ провели обыск у делегата курултая Юнусова в Крыму

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в facebook .

Стало известно, что обыск проходил в доме делегата курултая Леммара Юнусова в с. Урожайное Симферопольского района временно оккупированного Крыма.

По словам Юнусова, силовики задавали ему вопрос о подрыве железной дороги.

"Искали подходящие предметы. Я сказал: все, что вы найдете, это то, что вы сами принесли. Они говорят: "Хотите, сами нас обыщите". Я говорю: "Клоунами не будьте. Никто вас не будет обыскивать. Обыскивать пришли вы". За час справились, очень быстро. Попросили, чтобы никто не подходил, никто не подъезжал. Ничего они не обнаружили", – отметил Юнусов.

Кроме того, также отмечается, что во время обыска никого не задержали.