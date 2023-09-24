Чжилей нокаутировал Джойса в бою потенциальных соперников Усика
Временный чемпион WBO в сверхтяжелом весе Чжан Чжилей одолел британца Джо Джойса в бою-реванше
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бой Чжилей – Джойс закончился победой китайского боксера. В 3-м раунде Чжан Чжилей ударил правой рукой в голову Джо Джойса – для британца это был нокаут. Рефери почти сразу остановил поединок.
Для боксеров сегодняшнее сражение было реваншем. В первом поединке, который провели в апреле этого года, Чжан Чжилей тоже одержал досрочную победу - тогда врач остановил бой в 6-м раунде из-за большой гематомы под глазом Джо Джойса.
Потенциальные соперники Усика
40-летний Чжилей остался обязательным претендентом на пояс WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет Александр Усик.
Накануне Джо Джойс рассказал, что хочет сразиться с Александром Усиком после поединка с временным чемпионом WBO Чжаном Чжилеем
Переговоры о бое Усик – Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри пытались договориться о поединке в конце прошлого и начале 2023 года, однако не достигли согласия и прекратили переговоры.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
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