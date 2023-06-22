Чью конституцию нарушает запрет на импорт российских книг в Украину?
Эгей, борцы за Украину, герои фронта, избиратели, писатели, читатели, граждане, дождались!
Президент, слава Богу, нас просветил: запрет на ввоз из России и Беларуси в Украину книг, оказывается, нарушает Конституцию Украины. Ибо нарушает права национальных меньшинств и не отвечает нормам ЕС. Сажать за решетку полковника СБУ, который защищал страну и вытаскивал врагов с оккупированной территории в украинские тюрьмы, выключать телеканалы из вещания, держать во власти холуев Януковича, воровать гуманитарку эшелонами — это ничего не нарушает, а вот запрет книжной продукции страны агрессора и ее усатой гиены — нарушает.
Я уже боюсь, а не нарушили ли мы права национальных меньшинств и малых народов, когда жгли под Киевом бурят и эвенков, марийцев и якутов в русских армейских униформах? Потому что потом нам из Офиса президента выдадут записку, что мы, оказывается, нарушили Конституцию и законодательство ЕС.
В прохладе кондиционированных комнат на Банковом или бункерных залах, очевидно, президенту и его советникам плохо видно, но жар костров сожженных россиянами украинских книг на оккупированных территориях, возможно, немного подсветил правду, скрывающуюся за буквами Закона.
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Возможно. Но вряд ли. Вряд ли те, кто выступает в поддержку литературы страны-агрессора, читали украинских писателей прошлого или современников. Зачем их поддерживать? Малоросс всегда живет по формуле Шевченко:
Дастьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже.
Для особо одаренных чуть-чуть объясню: немец здесь означает иностранец.
Для России литература – не бизнес, а влияние. Поэтому она всячески поддерживала книгоиздание. У нас книги всегда были не нужны. Особенно если ты никогда их не читал. Разве что сценарии для сериалов. На русском языке. "Па модному".
Вот мы и заходимся!
P.S. На дешевой продукции из России, потому что там книгоиздание освобождалось от налогов, а значит и цена была меньше, хорошо зарабатывали украинские продавцы, это тоже факт. Надеюсь, президент получит информацию из других источников и поймет, почему защита от российской книги и поддержка собственной — важна. Можно ему показать тысячи сожженных врагом книг из украинских библиотек и завезенные книги из России на оккупированные территории. Если и это не повлияет, тогда я не знаю, какой Конституции противоречит этот Закон: украинской или русской.
P.P.S. 22 июня 2023 года Зеленский подписал закон о запрете импорта книг с РФ и Беларуси.
Об авторе. Василий Зима, журналист, телеведущий Эспрессо
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