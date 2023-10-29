ЧВК Вагнера заявила, что переходит в подчинение Росгвардии
Российская частная военная компания Вагнера в воскресенье, 29 октября, заявила, что официально перейдет в управление Росгвардии и вернется на войну в Украину
Об этом говорится в официальном телеграм-канале ЧВК Вагнера.
Отмечается, что всем вагнеровцам было предложено заключить индивидуальный контракт, иначе "будут дорабатывать на условиях действующих". В то же время вся структура ЧВК Вагнера, порядок работы и командиры не будут меняться.
"Строится с нуля база группы Вагнера в зоне СВО, отряды готовятся к работе на "ближнем" (6 месяцев). Задания на "дальнем" (9 месяцев) и Беларусь сохраняются. Оплата по-прежнему на карту. Обеспечение, лечение, реабилитация так же, как у военнослужащих Росгвардии", - говорится в сообщении.
- Институт изучения войны заявляет, что Росгвардия набирает бывших боевиков частной военной кампании Вагнера в чеченские подразделения спецотрядов "Ахмат".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 37.99
- EUR Покупка 39.45Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное