ЧВК Вагнера заявила, что переходит в подчинение Росгвардии

Об этом говорится в официальном телеграм-канале ЧВК Вагнера.

Отмечается, что всем вагнеровцам было предложено заключить индивидуальный контракт, иначе "будут дорабатывать на условиях действующих". В то же время вся структура ЧВК Вагнера, порядок работы и командиры не будут меняться.

"Строится с нуля база группы Вагнера в зоне СВО, отряды готовятся к работе на "ближнем" (6 месяцев). Задания на "дальнем" (9 месяцев) и Беларусь сохраняются. Оплата по-прежнему на карту. Обеспечение, лечение, реабилитация так же, как у военнослужащих Росгвардии", - говорится в сообщении.