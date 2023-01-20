Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические документы и источники.

Источники отмечают, что американские чиновники годами предупреждали, что Вагнер использовал деньги от добычи полезных ископаемых, чтобы поддерживать РФ в условиях западных санкций. Отмечается, что последние проекты в ЦАР показывают, что проекты Вагнера по добыче ископаемых становятся все более прибыльными и создают канал финансирования войны России против Украины.

В частности, сообщается, что согласно документам, ЧВК "Вагнера" лишь за прошлый год значительно расширила добычу ископаемых в ЦАР и может зарабатывать на этом до миллиарда долларов. Вероятно, на эти средства будут покупать новое оружие и нанимать людей.

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Так, в 2018 году построили на месторождении золота Ндассима производственный комплекс, находящийся возле города Бамбари в центре страны. С тех пор в комплексе открыли восемь производственных зон, глубина наибольшей – 200 футов (примерно 61 метр).

Кроме того, добавляется, что чиновники из США отмечают, что "вагнеровцы" готовят объект для долгосрочной эксплуатации, в частности, они укрепили шахту, построили мосты и установили зенитные пушки на грузовиках. На месторождении золотая группа "Вагнера" работает как компания, зарегистрированная на Мадагаскаре.

Американские чиновники считают, что "Вагнер" имеет политическое влияние в Центральноафриканской республике. Об этом может свидетельствовать, что ЦАР не предоставляет разрешение миротворцам ООН на запуск беспилотников.

Напомним, ЧВК Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин вербует наемников на войну в Украине и в Африке.

Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК Вагнера и недавно подтвердил существование этой группы. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.

В январе 2023 года стало известно, что в России легализовали ЧВК Вагнера, несмотря на запрет на деятельность военизированных наемников. Акционерное общество "ЧВК Вагнера Центр" зарегистрировано в российском реестре в здании одноименного бизнес-центра, построенного Евгением Пригожиным в Петербурге - до сих пор ни одного юрлица из ЧВК Вагнера в названии в России не существовало.

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