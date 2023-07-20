ЧВК Вагнера, ядерный сектор и минкульт: Канада ввела новый пакет санкций против РФ
Канада объявила о санкциях против 39 россиян и 25 российских организаций в рамках последнего раунда мер, направленных на наказание Москвы за вторжение в Украину
Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Жоли сообщила, что страна вводит санкции против 20 человек и 21 организации, связанных с военно-промышленным комплексом России, а также против 19 человек и 4 организаций в российском культурном и образовательном секторах.
В частности, Канада вводит санкции против российских физических и юридических лиц, связанных с ЧВК Вагнера и так называемыми "волонтерскими организациями", поддерживающими агрессивную войну России против Украины.
В список вошли руководители группы Вагнера, активно действовавшие как в Украине, так и в Африке, в частности Иван Маслов, руководитель "вагнеровцев", способствовавший массовому убийству гражданских лиц в Мали в городе Мура в марте 2022 года.
Канада вводит санкции против лидеров российского ядерного сектора, чтобы усилить давление на необдуманные действия Кремля в Украине, значительно повысившие риск ядерного инцидента, в частности на Запорожской АЭС, отметила Жоли.
Санкции также распространены на нескольких россиян, участвующих в разработке, производстве и цепочке поставок беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".
Канада вводит санкции против лиц, поддерживающих попытки Кремля русифицировать украинскую культуру. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Кремль неоднократно использовал российские знаменитости для продвижения войны с помощью музыки, концертов и других мероприятий.
Эти санкции направлены против российских певцов, актеров и режиссеров, а также организаций и высокопоставленных должностных лиц в культурном секторе России, таких как руководители крупных музеев, и являются прямым ответом на попытки навязать русскую культуру и образование в частях Украины, которые находятся под временной оккупацией. России.
Кроме того, под санкции попали платежная система "Мир", банк "Тинькофф", мобильные операторы "МегаФон", МТС, "Теле2" и "Билайн", а также министерства культуры и образования РФ и их руководители.
Также в списке продюсер Иосиф Пригожин, актер Иван Охлобыстин и режиссер Никита Михалков, исполнители Тимати и Валерия.
Что известно о санкциях против РФ
21 июня послы ЕС согласовали новый 11-й пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазейок, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения.
28 июня Швейцария добавила в списки ограничений в отношении РФ новых лиц и организаций, таким образом страна поддержала 11-й пакет санкций ЕС.
Сегодня, 20 июля, Австралия ввела новые ограничения против 35 организаций из российских оборонных, технологических и энергетических секторов, а также 10 министров, чиновников РФ и военных из Беларуси.
Также Совет ЕС еще на полгода продлил санкции против отдельных секторов экономики РФ.
Кроме этого, Великобритания ввела санкции против 13 человек, связанных с деятельностью российской частной военной компании Вагнера в Мали, Судане и ЦАР. Но сняла их с российского олигарха Олега Тинькова – бывшего владельца банка Tinkoff. Ранее о снятии санкций с россиянина просил британский бизнесмен Ричард Брэнсон.
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