ЧВК Вагнера вооружает одну из сторон конфликта в Судане, - CNN
Российский ЧВК Вагнера снабжает военизированной группировкой Сил быстрого реагирования (RSF) ракеты для борьбы с армией Судана
Об этом информирует CNN .
Отмечают, что RSF получили ракеты класса "земля – воздух", которые существенно поддержали военизированную группировку и их лидера Мохаммеда Хамдана Дагало. Он борется за власть с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, военным правителем Судана.
Это подтверждают, в частности, спутниковые снимки на пограничные Ливии. Там значительную часть территорий контролирует поддерживаемый ЧВК Вагнера генерал Халифа Хафтар. В настоящее время на этих территориях заметен необычный всплеск активности на базах вагнеровцев.
Так, на фото со спутника виден российский транспортный самолет Ил-76, курсирующий между двумя ключевыми ливийскими авиабазами. Он принадлежит Хафтару и используется русскими наемниками. Согласно данным снимков, увеличение активности самолета началось за два дня до начала конфликта и продолжалось, по меньшей мере, до среды.
Так в четверг он вылетел из авиабазы Хафтара "Хадим" в Ливий в Латакию. Там у России большая воздушная база. На следующий день самолет вернулся в Ливию. Когда разразился конфликт, он на другую авиабазу Хафтара в ливийской Джуфри. А во вторник он курсировал между Латакией, авиабазой "Хадим" и Джуфрой. В тот же день Россия сбросила ракеты на северо-востоке Судана.
Источники сообщили CNN, что Хафтар поддержал RSF, несмотря на отрицание своего участия в конфликте. О его поддержке свидетельствуют активность боевиков ЧВК Вагнера на базах Хафтара и заявления суданских и региональных дипломатических источников. Это также свидетельствует о том, что и Россия, и ливийский генерал, вероятно, готовились поддержать RSF еще до начала конфликта.
- 15 апреля в столице Судана Хартуми армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. В результате обстрела аэропорта в Хартуме был поврежден один из самолетов украинской авиакомпании SkyUp. Всего в стране на момент начала боевых действий находились два борта и 36 сотрудников перевозчика, работавших в рамках контракта с авиакомпанией Sun Air.
- По состоянию на утро 17 апреля в столкновениях между вооруженными силами и спецназовцами скорой поддержки погибли по меньшей мере 97 человек, 595 получили ранения.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Судане 17 апреля прямо в собственной резиденции подвергся нападению посол Европейского Союза .
- Впоследствии спутник компании Maxar показал , как выглядит самолет SkyUp Boeing 737 в аэропорту Хартума, уничтоженный во время беспорядков в Судане.
- 19 апреля стало известно, что в Судане во время столкновений между армией страны и военизированной группировкой Сил скорой поддержки (RSF) погибли уже 270 человек, 2600 получили ранения.
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