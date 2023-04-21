ЧВК Вагнера вооружает одну из сторон конфликта в Судане, - CNN

Об этом информирует CNN .

Отмечают, что RSF получили ракеты класса "земля – воздух", которые существенно поддержали военизированную группировку и их лидера Мохаммеда Хамдана Дагало. Он борется за власть с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, военным правителем Судана.

Это подтверждают, в частности, спутниковые снимки на пограничные Ливии. Там значительную часть территорий контролирует поддерживаемый ЧВК Вагнера генерал Халифа Хафтар. В настоящее время на этих территориях заметен необычный всплеск активности на базах вагнеровцев.

Так, на фото со спутника виден российский транспортный самолет Ил-76, курсирующий между двумя ключевыми ливийскими авиабазами. Он принадлежит Хафтару и используется русскими наемниками. Согласно данным снимков, увеличение активности самолета началось за два дня до начала конфликта и продолжалось, по меньшей мере, до среды.

Так в четверг он вылетел из авиабазы Хафтара "Хадим" в Ливий в Латакию. Там у России большая воздушная база. На следующий день самолет вернулся в Ливию. Когда разразился конфликт, он на другую авиабазу Хафтара в ливийской Джуфри. А во вторник он курсировал между Латакией, авиабазой "Хадим" и Джуфрой. В тот же день Россия сбросила ракеты на северо-востоке Судана.

Источники сообщили CNN, что Хафтар поддержал RSF, несмотря на отрицание своего участия в конфликте. О его поддержке свидетельствуют активность боевиков ЧВК Вагнера на базах Хафтара и заявления суданских и региональных дипломатических источников. Это также свидетельствует о том, что и Россия, и ливийский генерал, вероятно, готовились поддержать RSF еще до начала конфликта.