ЧВК Вагнера во главе с Пригожиным причастна к попытке свержения действующей власти Молдовы, - президент Санду

Об этом Санду рассказала в интервью Financial Times .

По ее словам, покойный глава частной военной компании Евгений Пригожин спланировал переворот, целью которого было отстранение Санду от должности главы государства и дестабилизация ситуации в Молдове, в начале этого года.

"По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой (Пригожина, - ред.)", - заявила Санду, добавив, что они хотели подтолкнуть антиправительственные протесты к "насильственным действиям".

Она указала, что для влияния на Молдову Россия использует свою роль единственного поставщика газа в стране как политический рычаг. Также РФ осуществляет гибридные атаки, в том числе кибератаки, и угрожает в отношении пророссийского сепаратистского Приднестровья.

"Россия собирается усилить свое давление на Молдову. Они попробовали энергетику и потерпели неудачу. Они пытались свергнуть правительство, и им это не удалось. А теперь они пытаются массированно вмешиваться в наши выборы, используя большие деньги", - сказала Санду.

По словам президента, для влияния на результаты выборов Москва использует разные методы, в том числе подкуп избирателей. Молдовские спецслужбы обнаружили не менее 20 миллионов евро российских средств, поступивших в страну для политического влияния.

"Недавно мы видели, что они привозили карточки, банковские карты, выданные в Дубае... они просто раздавали тысячи карт... банковских карт людям, которых хотели подкупить", - рассказала она.

Что известно о дестабилизации в Молдове

В феврале европейские и американские чиновники предупредили, что Россия планирует свергнуть прозападное правительство президента Санду. В марте Молдова заявила, что арестовала члена ЧВК Вагнера по обвинению в разжигании беспорядков.

В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы. Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.

21 мая в Кишиневе во время митинга "Европейская Молдова" была принята резолюция о включении евроинтеграции в конституцию страны.

Уже 26 мая Совет ЕС впервые принял регламент о введении санкций за дестабилизацию Молдовы. Под ограничения ЕС попали беглые молдовские олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель председателя Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, находящийся в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.

31 мая стало известно, что парламент Молдовы рассмотрит возможность введения санкций против иностранных граждан, ответственных за дестабилизацию ситуации в государстве. 5 июня министерство финансов США расширило список подсанкционных лиц и компаний из России, причастных к попытке госпереворота в Молдове.

Впоследствии, 19 июня, Конституционный суд Молдовы признал неконституционной деятельность пророссийской партии "Шор", угрожавшей независимости и суверенитету страны.