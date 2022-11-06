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ЧВК Вагнера вербует наемников для войны с Украиной преимущественно среди заключенных, - ISW

6 ноября, 2022 воскресенье
08:46
война с Россией

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает вербовать заключенных для войны с Украиной в российских колониях

Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает полагаться на осужденных для комплектации своих сил. Несмотря на это, он отказался отвечать на вопросы журналиста о вербовке наемников в колониях Красноярского края.

Между тем The Insider обнаружил, что более 500 заключенных, завербованных в отряды Вагнера, умерли за последние два месяца. Издание добавляет, что в общей сложности ЧВК Вагнера потеряла в Украине от 800 до 1000 наемников, а осужденные составляют значительную часть группы Пригожина.

Украинские спецслужбы также ранее сообщали, что многие инфицированные заключенные заражают других наемников ЧВК Вагнера, на что Пригожин ответил, что не проводит дискриминации по признаку болезни.

  • 25 октября украинская разведка сообщила, что в ЧВК Вагнера массово набирают узников российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C.

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