ЧВК Вагнера пытается купить военное оборудование для войны в Украине в Мали, - госдеп
Государственный департамент США 22 мая заявил, что российская группа наемников ЧВК Вагнера пытается скрыть свои попытки приобрести военную технику у других государств для использования в войне России против Украины
Об этом заявил на брифинге представитель государственного департамента Мэтью Миллер, пишет "Радио Свобода".
Соединенные Штаты узнали, что ЧВК Вагнера стремится переправить иностранное оборудование в Россию через Мали, где уже есть силы компании.
По словам Миллера, США пока не располагают информацией о том, что ЧВК Вагнера завершил какое-либо соглашение о закупке иностранной военной техники, но добавил: "мы внимательно следим за ситуацией".
По его словам, Вашингтон ввел санкции против ряда лиц и организаций, поддерживающих военные операции ЧВК Вагнера, и добавил, что США скоро смогут поделиться новыми сведениями по этому поводу.
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