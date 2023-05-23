Об этом заявил на брифинге представитель государственного департамента Мэтью Миллер, пишет "Радио Свобода".

Соединенные Штаты узнали, что ЧВК Вагнера стремится переправить иностранное оборудование в Россию через Мали, где уже есть силы компании.

По словам Миллера, США пока не располагают информацией о том, что ЧВК Вагнера завершил какое-либо соглашение о закупке иностранной военной техники, но добавил: "мы внимательно следим за ситуацией".

По его словам, Вашингтон ввел санкции против ряда лиц и организаций, поддерживающих военные операции ЧВК Вагнера, и добавил, что США скоро смогут поделиться новыми сведениями по этому поводу.