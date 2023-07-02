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ЧВК Вагнера приостановила вербовку наемников

2 июля, 2023 воскресенье
21:32
Война с Россией ЧВК Вагнера

ЧВК Вагнера временно остановила работу региональных центров вербовки наемников в России из-за переезда в Беларусь

Об этом сообщают российские каналы, связанные с террористической организацией.

"В связи с временным неучастием ЧВК Вагнера в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнера сроком на 1 месяц", - говорится в сообщении.

Однако колл-центры по устройству на работу продолжают свою работу.

Будут ли наемники ЧВК Вагнера воевать в Украине

У представителя американского госдепа нет комментариев по поводу правдивости отчетов, что вагнеровцы больше не будут воевать в Украине после мятежа Пригожина в РФ. Ранее это утверждала украинская разведка.

"Я бы сказал, что мы видели, как войска Вагнера совершали зверства в Украине. Мы видели, как они атаковали гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Так что если бы это было правдой, мы, очевидно, приветствовали бы это. Но я считаю, что, как и всегда, с заявлениями, исходящими из России, исходящими от Вагнера, вы должны воспринимать их с большей долей соли. Мы неоднократно видели случаи, когда они говорили одно, а делали другое, поэтому я думаю, что подожду, чтобы увидеть – прежде чем делать любую оценку того, правда ли это или нет, я подожду, чтобы увидеть факты и как они развиваются", - добавил он.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предположила, что это для вагнеровцев.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.

Мир
Россия
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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