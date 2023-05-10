Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в правительство.

"Великобритания готова официально запретить группу наемников Вагнера как террористическую организацию, чтобы усилить давление на Россию", - подчеркивают в ведомстве.

ЧВК Вагнера сыграла значительную роль в полномасштабном вторжении РФ в Украину, а ныне возглавляет попытки взять город Бахмут Донецкой области.

Источник сообщил, что после двух месяцев построения судебного дела запрет группы был неизбежен и, вероятно, будет введен в действие в течение нескольких недель.

Согласно закону любая деятельность, связанная с Вагнером, будет считаться уголовной. Это означает, что люди не могут являться членами группы, участвовать в ее мероприятиях, пропагандировать идеи или носить символику. Такие нарушения будут наказываться штрафами и другими санкциями, как "Исламское государство" и "Аль-Каида".