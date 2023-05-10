ЧВК Вагнера попадет в список террористических организаций Великобритании, – СМИ
Великобритания планирует внести частную военную компанию Вагнера в список террористических организаций, как ИГИЛ и "Аль-Каида"
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в правительство.
"Великобритания готова официально запретить группу наемников Вагнера как террористическую организацию, чтобы усилить давление на Россию", - подчеркивают в ведомстве.
ЧВК Вагнера сыграла значительную роль в полномасштабном вторжении РФ в Украину, а ныне возглавляет попытки взять город Бахмут Донецкой области.
Источник сообщил, что после двух месяцев построения судебного дела запрет группы был неизбежен и, вероятно, будет введен в действие в течение нескольких недель.
Согласно закону любая деятельность, связанная с Вагнером, будет считаться уголовной. Это означает, что люди не могут являться членами группы, участвовать в ее мероприятиях, пропагандировать идеи или носить символику. Такие нарушения будут наказываться штрафами и другими санкциями, как "Исламское государство" и "Аль-Каида".
- В списке террористических организаций ЕС можно найти такие организации, как Аль-Каида и Исламское государство. За включение туда ЧВК Вагнера ранее проголосовали парламенты Литвы и Эстонии .
- Также в ноябре все фракции Европарламента призвали признать ЧВК Вагнера террористической организацией.
- В конце января нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала постановление о направлении правительству предложения по официальному признанию ЧВК Вагнера террористической организацией.
- Верховная Рада Украины на заседании 6 февраля признала частную военную компанию Вагнера международной преступной организацией.
- 9 мая французский парламент единогласно принял резолюцию, призывающую правительство страны и Европейский Союз внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций.
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