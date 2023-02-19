Об этом сообщило издание Politico .

В материале Politico цитируются внутренние документы о деятельности ЧВК "Вагнера" и Пригожина, согласно одному из которых связанные с российским олигархом структуры планировали поддержать EKRE в преддверии выборов в Европарламент 2019 года.

Для этого планировалось продвигать антизападные нарративы типа "проблемы в Эстонии из-за ЕС", а также дискредитировать тогдашнего президента Керсти Кальюлайд и экс-лидера Либеральной партии реформ Каю Каллас, ныне премьер-министра.

В Politico отмечают, что не могут подтвердить реализацию этой операции, поскольку названные в документах названия групп в Facebook так и не были созданы. В то же время специалисты обнаружили другие группы, призванные расшатывать ситуацию в Эстонии, а также распространение в Twitter хэштега #ESTexitEU.

Опрошенные эксперты говорят: хотя измерить влияние этой операции трудно, но ее усилия были незначительными и быстро сведены на нет. Politico добавляет, что EKRE отказалась от комментариев.

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Политсила опубликовала отдельное заявление, где назвала статью фейком и примером "инфооперации с целью повлиять на результаты выборов" и заявила, что никогда не просила и не получала денег от бизнесменов, а также никогда не общалась с потенциальными зарубежными спонсорами.

"Ни раз в 2019 году, когда EKRE была в правительстве, Полиция безопасности или внешняя разведка не предупреждали нас о том, что какое-то сомнительное лицо хочет связаться с партией или пытается приблизиться к ней", говорится в заявлении партии.

"Мы считаем печальным, что эстонские издания, передавая непроверенную информацию, сами участвуют в инфооперации, ниточки которой с большой долей вероятности тянутся в Кремль. Кремль много лет был заинтересован в дискредитации именно национальных сил. И распространение этого фейка также полезно Кремлю, поскольку это подрывает возможности национальных сил попасть в Рийгиког", – заявили в EKRE.