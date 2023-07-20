Об этом в эфире Эспрессо заявил независимый военный обозреватель, ведущий белорусский эксперт по обороне и военно-промышленному комплексу Александр Алесин.

"Одна из целей перебрасывания ЧВК Вагнера в Беларусь - создание напряжения на границе с Украиной. Чтобы отвлечь как можно больше резервов Украины, которые нужны во время контрнаступления, чтобы они застряли на границе и не помогали контрнаступлению. Кроме этого есть желание нервничать и Польшу, и страны Балтии", – сказал он.

Алесин добавил, что недавно было объявлено, что ССО Беларуси проведут совместные учения с вагнеровцами на полигонах под Брестом.

"Считаю, что это акт информационной войны - это ответ Польши за враждебную позицию по отношению к Беларуси. Дело до горячей войны, я думаю, не дойдет. Беларусь воевать с НАТО не хочет. Это и угроза военного поражения, и потеря экономических выгод, которые Беларусь получает не вступая в войну, а поставляя в РФ товары военного и двойного назначения", - подытожил эксперт.