ЧВК Вагнера перебросили в Беларусь, в частности, для создания напряжения на границе с Украиной, - белорусский военный эксперт Алесин
ЧВК Вагнера перебросили в Беларусь, чтобы создавать напряжение на границе с Украиной и нервировать страну НАТО – Польшу и страны Балтии
Об этом в эфире Эспрессо заявил независимый военный обозреватель, ведущий белорусский эксперт по обороне и военно-промышленному комплексу Александр Алесин.
"Одна из целей перебрасывания ЧВК Вагнера в Беларусь - создание напряжения на границе с Украиной. Чтобы отвлечь как можно больше резервов Украины, которые нужны во время контрнаступления, чтобы они застряли на границе и не помогали контрнаступлению. Кроме этого есть желание нервничать и Польшу, и страны Балтии", – сказал он.
Алесин добавил, что недавно было объявлено, что ССО Беларуси проведут совместные учения с вагнеровцами на полигонах под Брестом.
"Считаю, что это акт информационной войны - это ответ Польши за враждебную позицию по отношению к Беларуси. Дело до горячей войны, я думаю, не дойдет. Беларусь воевать с НАТО не хочет. Это и угроза военного поражения, и потеря экономических выгод, которые Беларусь получает не вступая в войну, а поставляя в РФ товары военного и двойного назначения", - подытожил эксперт.
Как вагнеровцы оказались в Беларуси
После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.
29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.
11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.
14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.
Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.
В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага - России и ЧВК Вагнера.
Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.
19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".
20 июля стало известно, что в Беларусь прибыла еще одна колонна с бойцами ЧВК Вагнера, ставшая девятой с момента введения наемников на территорию страны, пишет Белорусский Гаюн.
На утро 20 июля наемники из частной военной компании Вагнера продолжают прибывать в Беларусь, однако не представляют угрозы для Украины.
В Центре национального сопротивления сообщили , что в Гомельской области Беларуси произошла стычка между наемниками ЧВК Вагнера и местными пограничниками.
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