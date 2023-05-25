Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.

По его словам, вагнеровцы выходят на отдых, а затем получат "новую задачу".

"Мы выводим подразделения из Бахмута. Сейчас 5 утра, 25 мая. До 1 июня основная часть перебазируется в лагеря. Передаем позиции военным. Боекомплект, позиции, все, в том числе и сухпаек. Но если военным будет тяжело, безусловно, мы оставим тех, кто играл основную роль в захвате Бахмута", - сказал Пригожин на камеру.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила начало вывода вагнеровцев из Бахмута.

"В пригороде Бахмута враг заменил подразделения Вагнера на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут сейчас остаются вагнеровцы", - написала она.

"Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет", – добавила Маляр.