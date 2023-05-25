Пригожин заявил о начале вывода подразделений ЧВК Вагнера из Бахмута. В Минобороны Украины прокомментировали
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил о начале вывода подразделений из Бахмута. К 1 июня позиции передадут подразделениям минобороны РФ
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.
По его словам, вагнеровцы выходят на отдых, а затем получат "новую задачу".
"Мы выводим подразделения из Бахмута. Сейчас 5 утра, 25 мая. До 1 июня основная часть перебазируется в лагеря. Передаем позиции военным. Боекомплект, позиции, все, в том числе и сухпаек. Но если военным будет тяжело, безусловно, мы оставим тех, кто играл основную роль в захвате Бахмута", - сказал Пригожин на камеру.
В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила начало вывода вагнеровцев из Бахмута.
"В пригороде Бахмута враг заменил подразделения Вагнера на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут сейчас остаются вагнеровцы", - написала она.
"Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет", – добавила Маляр.
- Ранее Пригожин признал гибель 20 тыс. вагнеровцев в боях за Бахмут.
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