ЧВК Вагнера могла завербовать 17 тысяч заключенных в 35 регионах РФ, — СМИ

Об этом пишет российское издание "Медиазона".

Издание отмечает, что федеральная служба исполнения наказаний России с января перестала публиковать данные о количестве заключенных, однако журналисты смогли подсчитать приблизительное количество потенциальных завербованных благодаря сайтам 35 региональных управлений.

Отмечается, что статистическую информацию о количестве заключенных публикуют не все российские регионы — в том или ином виде данные доступны только в 58 управлениях ФСИН. Издание также объясняет, что для оценки динамики, кроме актуальных данных (на начало 2023 года) необходима архивная информация за первые месяцы 2022 года, которой нет в открытом доступе.

Больше всего заключенных исчезло в Самарской области: в начале 2022 года в колониях этого региона находилось 10,2 тысячи человек, а в начале 2023-го - всего 7,5 тысячи. Много заключенных исчезло в Челябинской области РФ - 1574 человека, в Кировской - 1153 и в Татарстане - 1040.

"Медиазона" пообщалась с заключенными нескольких регионов, чтобы подтвердить или опровергнуть полученные данные. В Тульской области было подтверждено почти 1000 "исчезнувших" заключенных, в то время как данные Красноярского края подтвердить не удалось.

СМИ также напоминает, что осенью 2022 года из российских колоний исчезли 23 тысячи человек

"После этого ФСИН на время перестала публиковать статистику, а в январе отчиталась, что тюремное население перестало сокращаться. С тех пор обновлений не было. Однако утверждать, что вербовка прекратилась и 23 тысячи — это финальная цифра, конечно, нельзя", – говорится в сообщении.