Заявление советника Государственного департамента США Дерека Шолле цитирует Associated Press.

Отмечается, что в четверг высокопоставленный представитель США выразил серьезную обеспокоенность деятельностью российской ЧВК Вагнер и ее вероятными попытками вербовать солдат в Сербии и других странах мира.

"Я не знаю, есть ли беспокойство (в Сербии - ред), мы говорили о наших беспокойствах, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с правительством здесь, в Белграде и других местах, где "Вагнер" активен, чтобы положить конец их деятельности", – заявил он.

Шолле также сказал, что ЧВК Вагнера "творит ужасные вещи по всему миру, будь то Ливия, Центральноафриканская Республика или сейчас Украина".

В AP добавили: компания хвасталась своим присутствием в Сербии, единственном европейском государстве, кроме Беларуси, которое не присоединилось к международным санкциям против России за ее войну против Украины. Сообщается, что группа объявила об открытии своих офисов в Белграде, что позже было опровергнуто.

Напомним, Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Башня", считает, что создание российским командованием разных ЧВК стало поводом на Западе для передачи танков Украине.

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