ЧВК "Редут" в РФ вербует наемников под видом добровольцев, в том числе вагнеровцев, - британская разведка

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.



Отмечается, что группа контролируется и финансируется основным управлением генштаба ВС РФ.



В британской разведке отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину "Редут" принимал участие в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. Численность группы, вероятно, более 7000 лиц.



Сейчас "Редут" является одним из подразделений ЧВК и добровольческого корпуса, используемых министерством обороны России для усиления российских регулярных сил.



"Совершенно реалистичная возможность того, что практика минобороны России вербовать через так называемые добровольческие отряды способствовала тому, что Россия избежит дальнейших непопулярных мобилизаций", - отметили в разведке Британии.

Накануне журналисты идентифицировали около сотни участвовавших во вторжении в Украину наемников российской ЧВК "Редут": среди них вагнеровцы, боевики из Сирии, экс-заключенные и военные, вторгшиеся на территорию нашего государства в 2014 году.