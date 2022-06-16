ЧВК, Нацгвардия, резервисты: РФ привлекла к войне против Украины около 330 000 человек
На стороне РФ воюют более 80 000 человек из мобилизационного резерва, до 7 000 человек по системе БАРС, до 18 000 человек из Нацгвардии
Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
"На сегодняшний день к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины Россией привлечено около 330 000 человек", - заявил Громов.
Он также отметил, что численность подразделений ВС РФ, которые привлечены по разным направлениям, составляет до 150 000 военнослужащих, которые сформированы в БТГр и другие формирования. А если добавить воздушные и морские компоненты, группировка русских войск составляет до 220 000 человек.
Громов также сообщил, что Кремль привлек в войне воинские части и подразделения мобилизационного резерва – более 80 000 человек. По системе БАРС – до 7 000 человек. Федеральная служба войск Нацгвардии – до 18 000 человек. Кроме того, на стороне России воюют до 8000 человек из ЧВК.
По данным Громова, стратегические цели Путина и его режима в Украине остаются прежними. Об этом свидетельствует характер действий противника в ходе всей полномасштабной войны, а также заявления руководства страны-оккупанта.
Россияне продолжают пытаться выйти на админграницы Луганщины и Донетчины, а также прилагают усилия для удержания оккупированных Херсонской и Запорожской областей. Враг также предпринимает попытки создать благоприятные условия для наступления на Одесскую и Николаевскую области.
- С 24 февраля по 16 июня кафиры потеряли около 32 950 военных, 3 545 бронемашин, 1 449 танков и 729 систем артиллерии.
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