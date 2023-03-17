Кто-то из известных (на самом деле не столь важно кто) сказал прекрасную вещь: смысл жизни не в том, чтобы ждать окончания грозы, а в том, чтобы научиться танцевать под дождем. Мы все ежедневно учимся этому искусству уже более года, с тех пор как рашисты двинулись на нас полномасштабной войной. Несмотря на безудержное желание врагов, чтобы нас не стало. Несмотря на все трагедии и потери. И танцуем несмотря ни на что, извлекая из собственных сущностей силы - к глобальному удивлению мира - для шутки, борьбы, для жизни. Что объединяет фильмы, которые "Еспресо" предлагает посмотреть на выходных, так это то, что их герои не складывают бессильно рук даже тогда, когда кажется, что вот и они - самые темные времена…

"Жизнь на грани"

В кинотеатрах с 16 марта

Естественно, если и начинать тот или иной список предложений, то непременно с родного. Тем более что есть о чем говорить. К примеру, о документальном фильме режиссера Павла Пелешко и продюсера Юрия Иванишина о периоде российско-украинской войны с 2014 года по настоящее время. Уйдя добровольцами на фронт сразу после начала войны на украинском востоке, побывав в горячих точках Донбасса, создав самодельный дрон "Фурия", название которого сейчас носит одно из лучших подразделений аэроразведки, авторы продолжали творить, чтобы показать миру правду об ужасной войне, которая стала возможной в XXI веке. Из осколков воспоминаний и собственного киноархива ветераны Павел и Юрий собрали мозаику причин и следствий, из которых складывается сегодняшняя российско-украинская война. Как считают сами, им удалось найти понятную форму для мирового зрителя, чтобы объяснить ему, что наш мир уже давно разделился на до и после.

Кстати, предыдущий фильм Павла Пелешко и Юрия Иванишина - "Зима в огне" - в 2016 номинировали на "Оскар" как "Лучший документальный полнометражный фильм".

"Все всегда и одновременно"

В кинотеатрах с 16 марта

Стилистически необычная фантастическая комедия (которую The New York Times назвал одной из лучших лент года), которая стала итогом совместной работы Дэна Квана и Дэниела Шайнерта ("Человек – швейцарский нож"), работающих вместе уже более десяти лет. На главную роль в новый проект пригласили Мишель Ео, обладательницу титула "Мисс Малайзия" 1983 года и одновременно звездную актрису фильмов "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Невероятно богатые азиаты", "Мемуары гейши", "Завтра не умрет никогда" и других. И не прогадали.

Главная героиня фильма Эвелин (Мишель Ео) родилась в Китае, а теперь живет с семьей в Америке. Люди, о которых она заботится прежде всего – это ее пожилой папа, муж и дочь. Но не меньшего ее внимания требует и оплата всевозможных квитанций и счетов. В какой-то момент Эвелин, измученная своими буднями, оказывается в параллельной реальности. И вдруг оказывается, что количество измерений бесконечно и в каждом можно быть совершенно другим человеком. Путешествуя по мирам, Эвелин впитывает в себя множество воспоминаний, умений и навыков и от каждой собственной ипостаси берет что-то, что очень пригодится ей в реальном мире.

"Как и все проекты Квана и Шайнерта, "Все всегда и одновременно" отличается как своими большими амбициями, так и своей взрывной бесцеремонностью, – написал об этом фильме американский кинокритик Таши Робинсон. – Никто больше не снимет таких фильмов. Возможно, никто другой даже не хотел бы"

Лента "Все всегда и одновременно" выдвигалась на "Оскар" в одиннадцати номинациях и одержала победу в семи, в том числе як "Лучший фильм".

В главных ролях: Мишель Ео, Джейми Ли Кертис, Джеймс Хонг, Дженни Слэйт

"Экстраполяции"

С 17 марта на Apple TV+

Увлекательный драматический сериал мастера жутких пророческих драм Скотта С. Бернса о том, как изменения климата на планете влияют на жизнь отдельных людей и человечества в целом. 8 историй о любви, вере, семье и работе объединены в единое целое тем, что требуют от героев молниеносно принимать кардинальные решения, поскольку планета меняется гораздо быстрее, чем человеческое сознание. Следовательно, достаточно ли мы все храбры, чтобы предотвратить гибель? Ведь, как отмечают в трейлере этого сериала, "история человечества - это история одной ужасной катастрофы за другой". Однако героиня гениальной Мерил Стрип права на сто процентов, когда говорит героине Сиены Миллер: "Перестаньте злиться на прошлое. Будущее сейчас".

Фильм особенно привлекает как представлением научных инноваций, так и звездным составом актеров. А он здесь действительно мощный.

В ролях: Мэрил Стрип, Кит Хэрингтон, Эдвард Нортон, Форест Витакер, Тоби Магвайр, Джемма Чан, Сиенна Миллер, Дэвид Швиммер, Мюррей Бартлетт, Джадд Хирш

"Счастливчик Хэнк"

С 19 марта на АМС

Сериал посвящен кризису среднего возраста. Собственно, в основе сюжета жизнь заведующего кафедрой английского языка в небольшом пенсильванском колледже Уильяма Генри Деверо-младшего, который пытается удержать баланс между работой и взаимоотношениями в собственной семье. Кинорассказ о том, как герой, переживая ряд неудач, пытается находить в себе силы жить дальше.

Сериал снят по роману американского писателя и киносценариста, лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Руссо.

В главных ролях: Боб Оденкерк, Оливия Скотт Уэлч, Кайл Маклаклен

"Как слониха упала с неба"

На Netflix с 17 марта

Выбирая ленты для себя, следует подумать и о детях. Фильм на основе классического романа дважды отмеченной наградами Ньюбери популярной американской писательницы Кейт Ди Камилло может оказаться именно вашим привлекательным вариантом.

Итак, решительный парень принимает вызов короля: выполнить три невозможных задания в обмен на волшебную слониху и возможность пойти за своей судьбой.