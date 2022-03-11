Чужих детей не бывает: пограничники призвали внимательно следить за малышами на границах

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Кроме того, в пункте пропуска "Краковец" мать 2-летней девочки обращалась к путешественникам с просьбой помочь выехать в Польшу автомобилем, поскольку ребенок нуждался в процедуре гемодиализа, и на смежной стороне их уже ждали. Одна из находившихся рядом путешественников обратилась за помощью к пограничникам. Женщину с больным ребенком начали искать в очереди. После прохождения контроля охранники границы посадили мать с ребенком в машину и направили в Польшу.

"К большому сожалению, вооруженная агрессия России заставляет наших детей привыкать к постоянным обстрелам, жизни в застенках бомбоубежищ, а также убегать в безопасные страны Европы. Однако, на пути к безопасности могут возникать непредсказуемые ситуации, которые придают малышам еще стресс", - обратились к украинцам в ГПСУ.Пограничники рассказали о ситуациях, которые недавно произошли во Львовской области."На днях пограничники Львовского отряда вернули родным четырех маленьких найд и помогли пересечь границу тяжело больному ребенку.В первом случае произошло так, что бабушка, сопровождавшая внуков 4 и 6 лет, вышла из поезда заграничного следования и отстала от него. С прибытием железнодорожного состава на границу, пограничники обнаружили двоих детей без сопровождения. Их успокоили, согрели, а потом разыскали и бабушку. После прохождения пограничных процедур малыши с родственницей отправились в Польшу.В другом случае, довольно рискованно поступила еще одна бабушка 1,5-летнего и 6-летнего малышей. Она подсадила деток в один из следовавших к границе автомобилей, однако четко не договорилась с водителем где и когда должна встретиться со своими внуками. Впоследствии дети оказались у пункта пропуска "Шегини" в одиночку! Однако, как и полагается, пограничники забрали малышей к себе, успокоили, напоили чаем и дождались бабушку, признавшую свою ошибку. Впоследствии они также попали в Польшу.Еще одного ребенка удалось найти пограничникам на подступах к "Раве-Русской". Информацию о возможной попытке незаконного вывоза получили оперативники ведомства. Через несколько часов ребенок был обнаружен в двигавшемся за границу автомобиле. Однако, как удалось предварительно установить, девочке 2014 года опасность не угрожала. Последующий разбор ситуации осуществляли сотрудники Нацполиции, которым передали ребенка с сопровождающим лицом.Призываем родителей и сопровождающих детей! Во время пересечения государственной границы, будьте бдительны и не оставляйте без внимания своих детей!", - сказано в обращении пограничников.