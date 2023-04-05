"Чувствую себя ужасно": Билл Клинтон сожалеет, что способствовал отказу Украины от ядерного оружия
Бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах
Об этом Клинтон сказал в интервью ирландскому вещателю RTÉ.
Бывший президент США во время разговора о мирном процессе в Северной Ирландии затронул тему полномасштабной войны в Украине.
"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину – ред.) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение – ред.), если бы Украина все еще имела свою оружие", – сказал он.
По словам Клинтона, он знал, что Путин, в отличие от его предшественника Бориса Ельцина, не поддержал бы аналог Будапештского меморандума – документа, предусматривающего "безопасные заверения" для Киева в обмен на отказ от ядерного оружия.
"Они (украинцы – ред.) боялись отдать его (ядерное оружие – ред.), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, увидев возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина очень важная страна", – подчеркнул он.
Экспрезидент США подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Запада должна оставаться непоколебимой.
"Я считаю, что то, что Путин сделал, было очень неправильным, и я считаю, что Европа и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину. Может наступить время, когда украинское правительство поверит, что сможет достичь мирного соглашения, с которым сможет жить, но я не думаю, что остальные из нас должны отказываться от поддержки», – сказал он.
Как известно, в январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации оставшегося на украинской территории после распада СССР арсенала стратегического ядерного оружия.
В декабре того же года Соединенные Штаты также присоединились к Будапештскому меморандуму, предусматривавшему обязательство России уважать территориальную целостность Украины.
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