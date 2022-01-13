Чувствую себя на 30, - Роналду рассказал, собирается ли заканчивать карьеру

Об этом сообщает ESPN .



36-летний Роналду дал понять, что готов играть как минимум до 40 лет.



"Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я внимательно забочусь о своем теле и о своем уме. Недавно я понял, что после 33 тело может решать любые задачи, но настоящая битва – это битва ума. Я знаю, что мое тело справится с тем, что я ему предложу, потому что я с большим уважением отношусь к нему и прислушиваюсь к его сигналам. Я счастлив, я хочу оставаться в футболе и хочу посмотреть, к чему это приведет. Я хочу понять, буду ли играть до 40, 41, 42 лет. Но главное – моей ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего", – сказал Криштиану Роналду.



В нынешнем сезоне Роналду сыграл за МЮ 22 матча, забил 14 голов и отдал 3 результативных передачи. Летом англичане заплатили 15 млн евро "Ювентусу" за трансфер португальца.



"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в АПЛ и отстает от зоны ЛЧ на 4 балла.

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