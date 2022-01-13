Чувствую себя на 30, - Роналду рассказал, собирается ли заканчивать карьеру
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал, что чувствует себя счастливым и готов к продолжению карьеры
Об этом сообщает ESPN .
36-летний Роналду дал понять, что готов играть как минимум до 40 лет.
"Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я внимательно забочусь о своем теле и о своем уме. Недавно я понял, что после 33 тело может решать любые задачи, но настоящая битва – это битва ума. Я знаю, что мое тело справится с тем, что я ему предложу, потому что я с большим уважением отношусь к нему и прислушиваюсь к его сигналам. Я счастлив, я хочу оставаться в футболе и хочу посмотреть, к чему это приведет. Я хочу понять, буду ли играть до 40, 41, 42 лет. Но главное – моей ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего", – сказал Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне Роналду сыграл за МЮ 22 матча, забил 14 голов и отдал 3 результативных передачи. Летом англичане заплатили 15 млн евро "Ювентусу" за трансфер португальца.
"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в АПЛ и отстает от зоны ЛЧ на 4 балла.
- Напомним, 10 января стало известно, что Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед".
- 11 января сообщалось, что Криштиану Роналду может перейти во французский ПСЖ.
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