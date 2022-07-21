Об этом Владимир Зеленский сообщил в ТГ-канале "Слуга Народа" .

Сегодня, 21 июля, хакеры осуществили кибератаку на радиостанции "Мелодия" и "Байрактар" и распространили информацию, что Президент Украины якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а его обязанности исполняет глава ВР Руслан Стефанчук. В медиахолдинге TAVR Media, в который входят радиостанции, сообщили о нападении и опровергли фейковую информацию.

В то же время хакерам ответил и сам Владимир Зеленский.

"Я нахожусь в кабинете. Так крепко, как сейчас, я еще никогда не чувствовал себя. И плохая новость для всех, кто запускает такие фейки: я не один, нас таких 40 миллионов. И при всем уважении к престарелым: 44 — это не 70", - сказал Президент.

Добавим, в Госспецсвязи сообщили , что Украину атакуют хакеры, финансируемые Россией.