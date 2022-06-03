"Чувствуйте себя как дома": президент Сербии Александар Вучич посетил украинских беженцев в приюте города Вране
Президент Сербии Александр Вучич посетил беженцев из Украины в Центре размещения города Вране и пообещал оказывать всю необходимую помощь
Об этом сообщает Балканский обозреватель.
Как известно, в Центре размещения города Вране находятся 67 украинских беженцев, среди которых 43 женщины, 17 детей в возрасте от 2 до 18 лет и 7 мужчин.
"Желаю вам скорейшего мира, чтобы вы могли вернуться в свои дома, а кто хочет жить и работать в Сербии, всегда может приехать. Чувствуйте себя как дома", - сказал украинцам Вучич.
Президент Сербии также добавил, что в случае необходимости государство готово помочь беженцам во всем.
"Все, что мы можем предложить, наши возможности для лечения, для здоровья людей, для раненых мы во всем готовы помочь", - сказал Вучич.
Президент также пообщался с маленькими беженцами, эвакуировавшимися преимущественно из Харькова и Северодонецка.
"Дети в эмиграции обладают особой силой. Это очень хорошие дети. Некоторые из них будут большими людьми, потому что в эмиграции рождаются большие люди, сильные, сильнее других", - сказал Вучич.
Вместе с Президентом Вучичем Центр размещения посетили Посол Сербии в Украине Ако Йованович, а также министры Дарья Кисич, Златибор Лончар, Ваня Удовичич и Комиссар по делам беженцев Владимир Куцич.
Посол Украины в Сербии Владимир Толка, также посетивший убежище, поблагодарил Сербию за помощь Украине.
"Я благодарю президента Сербии Александра Вучича, правительства Сербии и сербского народа за их гостеприимство и помощь, которую они оказывают украинцам, – сказал дипломат.
- Напомним, 29 мая президент Сербии сообщил о согласовании нового газового контракта с Путиным.
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