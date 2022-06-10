Чувствуется дефицит живой силы врага, - боец "Легиона Свободы" Назаренко
Боец "Легиона Свободы" Владимир Назаренко рассказал, что на Востоке Украины ощущается дефицит живой силы врага – страны-агрессора Российской Федерации
Лейтенант Национальной гвардии Украины поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг несет большие потери. Ощущается дефицит пехоты врага. Ощущается дефицит живой силы в России. Создается впечатление, что у них уже нет такого большого набора. Нам необходим паритет в артиллерии. Как только мы сможем эффективно уничтожать как живую силу, так и артиллерию россиян, это будут считанные недели, когда мы выйдем на государственную границу", – отметил Назаренко.
Военный добавил, что буряты очень плохо оснащены и массово гибнут в войне России против Украины.
"Россияне мрут как мухи. Бурят - это не профессиональные военные. Впечатления, что набрали по объявлению, дали автоматы, фуфайки и без бронежилетов отправили на смерть. Они не забирают даже своих убитых бойцов. Впечатление, будто ротация бурят была не к ним домой, а в ад. Они просто закончились", - заметил Владимир Назаренко.
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