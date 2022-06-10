Лейтенант Национальной гвардии Украины поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг несет большие потери. Ощущается дефицит пехоты врага. Ощущается дефицит живой силы в России. Создается впечатление, что у них уже нет такого большого набора. Нам необходим паритет в артиллерии. Как только мы сможем эффективно уничтожать как живую силу, так и артиллерию россиян, это будут считанные недели, когда мы выйдем на государственную границу", – отметил Назаренко.

Военный добавил, что буряты очень плохо оснащены и массово гибнут в войне России против Украины.

"Россияне мрут как мухи. Бурят - это не профессиональные военные. Впечатления, что набрали по объявлению, дали автоматы, фуфайки и без бронежилетов отправили на смерть. Они не забирают даже своих убитых бойцов. Впечатление, будто ротация бурят была не к ним домой, а в ад. Они просто закончились", - заметил Владимир Назаренко.

Женщины в России агитируют военных писать рапорты и возвращаться домой. В ГУР перехватили разговор оккупанта с родными, где мать переживает, что из-за количества погибших им отменят пенсии.

3 июня издание "Тайга.инфо" написало, что расходы бюджетов Сибири на похороны с 24 февраля выросли в 17 раз, это одна из немногих отраслей в стране-агрессоре, которая продолжает активно развиваться в условиях санкций.

9 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что внутри Северодонецка продолжаются бои, но буряты отступили, поскольку значительно слабее украинских военных.

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