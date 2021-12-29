Чуть не умер: промоутер назвал настоящую причину поражения обидчика Ломаченко Лопеса

Об этом Арум заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV.

По его словам, перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против Джорджа Камбососа американец неправильно "сгонял вес", из-за чего даже была угроза его жизни. Поэтому в дальнейшем он будет сражаться в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Он не позаботился о том, чтобы сбросить вес так, как ему следовало это сделать.

Лопес был обезвожен, у него возникли проблемы с легкими и пищеводом. Теофимо чуть не умер. Больше никаких боев в легком весе. Он будет драться в первом полусреднем дивизионе", - сказал Арум.

Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Американец завладел им в октябре 2020-го благодаря победе над Василием Ломаченко. Украинец пытался получить реванш, однако Лопес отказался проводить второй поединок.

28 декабря промоутер Эдди Хирн заявил, что Теофимо Лопес сменит весовую категорию.

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