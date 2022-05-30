Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .

"Командующий ночью приехал. Ему вопросы задали, у кого окончание контракта. У меня спрашивает: сколько осталось до конца контракта? – Ну, двадцать с копейками дней. Он: "Вот тебе двадцать дней, чтобы сдохнуть здесь". И потом все в отказ пошли", – говорит российский оккупант жене.

Рашист рассказывает, что фамилия генерал-полковника - Солодчук.

"У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: я вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!... И все. Тут пацаненок: иди, говорит, вали! – Еб*ть, он - гранату, чеку выдернул и говорит: "Ну давай, застрели меня! Вместе подорвемся тут. Всё". Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все нах*й. Он в свой бобик сел, уехал", – рассказывает захватчик.

Оккупант жалуется, что от их бригады, более 600 человек, осталась только треть, остальные погибли или ранены.

"Не может наша уже бригада них*я взять, потому что, п*здец, ту уже них*я не осталось. Все пораздолбали уже ни личного состава, них*я уже нет. У нас два орудия всего осталось из двенадцати – все порасх*ярили. А с двенадцати машин, которые могут ехать, их всего три", – добавляет рашист.

Жена настаивает, чтобы оккупант ехал домой.

"Мобилизованные" из ОРДО называют службу в армии РФ рабством и ищут правозащитные организации для бегства с войны.

СБУ перехватила разговор, в котором российский оккупант рассказывает о намерениях покинуть Украину после истечения 90-дневного срока, определенного законодательством РФ для проведения "спецоперации".

Женщины в России агитируют военных писать рапорты и возвращаться домой. В ГУР перехватили разговор оккупанта с родными, где мать переживает, что из-за количества погибших им отменят пенсии.

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал матери о том, что из армии РФ невозможно уволиться, а написавших заявление отправляют в так называемую тюрьму, где держат в качестве заложников, не выпускают и унижают. Ротации тоже не предусмотрены, причем штурмуют села буквально 8 солдат. Рашист просит мать вернуть его домой.

СБУ перехватила разговор, в котором российские оккупанты признаются в массовых бунтах, подразделения отказываются идти в наступление на Харьковском направлении.

В Запорожской области были зафиксированы случаи дезертирства российских военных-оккупантов.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских оккупантов с их близкими. В разговоре они признаются, что готовы бежать из Украины, однако, чтобы ее удержать, кремль придумывает новые "обещания".

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