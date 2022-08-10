"Чур наше место": украинские компании и СМИ отреагировали на взрывы в Крыму и "забивают" места для офисов
Информация о массовых взрывах на территории военной авиабазы в Крыму всколыхнула сеть и впечатлила украинские СМИ и компании. Бренды начали даже в шутку "забивать" места для офисов и магазинов по возвращении полуострова
Об этом сообщает Еспресо.
Первой отреагировала компания Rozetka. Работники "пристроили" свое отделение к фасаду готического замка "Ласточкино гнездо" в Ялте.
"Эй, чур наше место", - написали в твиттере компании с обращением к другим.
На что Укрпочта ответила: "Ваше, то ваше, но хоть отделение дайте пришвартовать".
Сеть АТБ не осталась в стороне. В твиттере она написала: "Хорошо, а мы свое резервируем на первом этаже".
Новая Почта предлагает поставить свой почтомат.
В IBOX уже запланировали установить терминал: "нам много места не нужно".
А в Киевстаре обещают провести интернет.
Один из банков уже почти везет гривню.
УНИАН запланировал крымскую редакцию, а "5 канал" обещает первый репортаж о возвращении брендов на остров.
9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе. В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму: "Напоминаем о запрете курения в неустановленных местах".
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