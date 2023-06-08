"Чудом выжили!": главный раввин Украины попал под российский обстрел в Херсоне, прибыв эвакуировать людей
Главный раввин Украины Моше Асман в четверг, 8 июня, попал под вражеский обстрел во время эвакуации гражданского населения в Херсонской области
Об этом он сообщил в facebook .
"Я в Херсоне, плыли за людьми – чудом выжили!", – комментирует раввин.
В видеообращении Асман рассказал, что помогает проводить эвакуацию пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Прямо при записи его прервали вражеские взрывы.
- В четверг, 8 июня, под вражеским обстрелом оказалась Корабельная площадь и прибрежная часть Херсона. Пока известно о 8 раненых.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 40.42
- Актуальное
- Важное