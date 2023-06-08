Об этом он сообщил в facebook .

"Я в Херсоне, плыли за людьми – чудом выжили!", – комментирует раввин.

В видеообращении Асман рассказал, что помогает проводить эвакуацию пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Прямо при записи его прервали вражеские взрывы.