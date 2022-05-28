Чубайса после бегства с должности советника Путина обвинили в хищении миллиардов

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным источников, силовики в России проверяют информацию о наличии у бывшего главы "Роснано" и советника Путина скрытых счетов, которые он может получить в европейских банках. Собеседник пропагандистского агентства ТАСС отметил, что сумма валюты на них может достигать нескольких миллиардов. В РФ подозревают, что эти средства могли быть накоплены незаконным путём.

23 марта стало известно, что Чубайс ушел с должности советника Путина и уехал из России. Позже в Кремле подтвердили, что Чубайс уволился по собственному желанию. Он также покинул совет директоров промышленно-финансовой группы "Система" и вышел из состава совета директоров компании "Электрозавод".

Источники в окружении Чубайса сообщали, что он находится в Италии и не собирается возвращаться в Россию.

По данным РБК, новый глава "Роснано" Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру провести проверку работы компании за 2010-2020 годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс. В своем письме он сообщил, что в результате его деятельности убытки компании могли достичь 28 млрд руб.

23 марта стало известно, что Анатолий Чубайс подал в отставку с должности советника Владимира Путина и уехал из России.

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