Чубаров о визите Путина в Крым: в Севастополе приведены к максимальной готовности все подразделения Черноморского флота РФ
Рефат Чубаров, глава меджлиса крымскотатарского народа, сообщил, что Путин, если это он, прилетел на военный аэродром "Бельбек", защищенный всеми возможными средствами ЧФ РФ
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Сегодня приведены к максимальной боевой готовности все подразделения Черноморского флота РФ, базирующиеся в самом Севастополе. Недаром Путин, если это он, прилетел именно туда, поскольку там расположен военный аэродром "Бельбек". Соответственно, этот аэродром под защитой всех возможностей Черноморского флота РФ. Ибо, как мы увидели в последние годы, Путин маниакально обеспокоен вопросом своей личной безопасности. Видите ли, он не поехал в сторону Симферополя, потому что Крым является прифронтовой территорией. И только российский Черноморский флот и военные корабли пока способны кого-то там точечно защищать" , - рассказал глава меджлиса крымскотатарского народа.
Однако Рефат Чубаров отметил, что Украина ожидает дальнобойного и высокоточного оружия для Вооруженных Сил Украины.
- 18 марта Путин прибыл в оккупированный Крым
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