Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Сегодня приведены к максимальной боевой готовности все подразделения Черноморского флота РФ, базирующиеся в самом Севастополе. Недаром Путин, если это он, прилетел именно туда, поскольку там расположен военный аэродром "Бельбек". Соответственно, этот аэродром под защитой всех возможностей Черноморского флота РФ. Ибо, как мы увидели в последние годы, Путин маниакально обеспокоен вопросом своей личной безопасности. Видите ли, он не поехал в сторону Симферополя, потому что Крым является прифронтовой территорией. И только российский Черноморский флот и военные корабли пока способны кого-то там точечно защищать" , - рассказал глава меджлиса крымскотатарского народа.

Однако Рефат Чубаров отметил, что Украина ожидает дальнобойного и высокоточного оружия для Вооруженных Сил Украины.