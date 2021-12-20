"Чтобы Зеленский мог сделать видосик на новогоднее поздравление": Емец назвал подозрение Порошенко методами диктатуры
Экс-нардеп Леонид Емец считает, что новое подозрение Петру Порошенко юридически необоснованно
Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.
"С юридической точки зрения дело ни о чем, как и другие 50 с чем-то дел, которые шили президенту Порошенко. Это сделано сейчас в Новый год, специально для того, чтобы Владимир Зеленский мог себе сделать красивый видосик на новогоднее поздравление украинского народа, которое он посвятит не тем проблемам, о которых украинцы говорят, а именно о возможной войне с РФ и тарифах", - сказал Емец.
Он высказал мнение, почему это произошло именно сейчас.
"Готовились к тому, что президент Порошенко выедет на давно запланированную встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем. Понятно, что такого рода встречи планируются минимум за полгода и конкретно определяется день встречи", - сказал экс-нардеп.
Он считает, что правоохранительные органы выполняют волю власти.
"Когда они, как щенки, начинают выполнять заказы, чтобы уничтожать политических оппонентов, особенно когда это происходит на фоне падения рейтингов действующей власти и лично Зеленского, когда становится понятно, что шансов быть переизбранным на второй срок у него не осталось от слова "совсем" ,
начинает действовать диктатура другими способами. Использовать правоохранительные органы и открывать уголовные дела, в которых юридическая основа абсолютно отсутствует", - подытожил Емец.
- Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн. грн.
- СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР",
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