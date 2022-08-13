Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У россиян была шоковая реакция на один удар по одному аэродрому. А взятие Херсона – это реальная военная задача, которую можно решить за месяц-два. Поэтому я согласен с оценкой украинского руководства. Да это и не оценка или прогноз, а если хотите, приказ – завершить войну к зиме. Для этого хватит взять Херсон. Все остальное российская верхушка сделает сама", - подчеркнул Пионтковский.

Политолог также добавил, что взрывы на военном аэродроме под Саками повергли в шок Кремль.

"Вы же видели российские СМИ, российскую верхушку. Они до сих пор придерживаются версии, что там был неожиданный взрыв боеприпасов. Это уже изменило общественное мнение. Неслучайно украинское руководство на днях поставило задачу завершить войну к зиме. Потому что эта реакция шока, страха, ужаса на удар в Крыму для меня доказала, и это уже очевидно для всего мира, что освобождение Херсона будет означать падение путинского режима", - подчеркнул Пионтковский.

12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для переброски техники на правобережную часть.

После ударов Вооруженных сил Украины по мостам через Днепр на Херсонщине, российские военные пытаются наладить поставки с помощью понтонных переправ

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