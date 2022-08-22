"Чтобы защитники Украины и Европы улыбнулись": послы ЕС подписали открытки для украинских военных
Посол Европейского Союза Матти Маасикас вместе с коллегами-послами и вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной подписали открытки, которые повезут украинским военным на передовую
Об этом сообщил посол Европейского союза Матти Маасикас в твиттере.
Как говорится в сообщении, посол ЕС Матти Маасикас вместе с коллегами-послами и вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции подписали открытки, которые передадут на передовую украинским военным.
"На открытии выставки и информационной кампании "Вместе мы – Европа" с Ольгой Стефанишиной и европейскими послами подписали открытки для передовой. Это маленький жест. Но если это заставит кого-то, кто защищает Украину и всю Европу, хоть на секунду улыбнуться, это приобретет большую ценность ", – пишет Маасикас.
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