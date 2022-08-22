Об этом сообщил посол Европейского союза Матти Маасикас в твиттере.

Как говорится в сообщении, посол ЕС Матти Маасикас вместе с коллегами-послами и вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции подписали открытки, которые передадут на передовую украинским военным.

"На открытии выставки и информационной кампании "Вместе мы – Европа" с Ольгой Стефанишиной и европейскими послами подписали открытки для передовой. Это маленький жест. Но если это заставит кого-то, кто защищает Украину и всю Европу, хоть на секунду улыбнуться, это приобретет большую ценность ", – пишет Маасикас.

Премьер-министры Чехии Петр Фиала и Словакии Эдуард Гегер 21 августа выложили совместное видеообращение по случаю Пражской весны 1968 года, в котором призвали продолжать поддержку Украины во время российской агрессии.

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