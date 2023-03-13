Чтобы защититься от КНДР: мэр Сеула призвал к укреплению обороны с помощью ядерного оружия
Мэр столицы Южной Кореи Сеула О Се-хун убежден, что страна должна иметь ядерное оружие, чтобы укрепить свою оборону против Северной Кореи, даже при риске международных последствий
Об этом сообщает Reuters .
О Се-хун подчеркнул необходимость активизации дискуссий о том, как Южная Корея должна вооружаться в условиях того, что Северная Корея пытается как можно быстрее усовершенствовать свои ядерные мощности.
"Северная Корея почти добилась успеха в миниатюризации тактического ядерного оружия и обеспечила себе как минимум десятки боеголовок. Мы дошли до того момента, когда трудно убедить людей в том, что мы должны воздерживаться от разработки ядерного оружия и уделять внимание денуклеаризации", - отметил он.
- 18 февраля Северная Корея пригрозила "беспрецедентными и решительными ответами", если США и Южная Корея продолжат запланированные военные учения.
- Позже сообщалось, что 18 февраля КНДР также запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету большой дальности.
- Впоследствии власти Северной Кореи подтвердили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15: по ее словам, это показало способность КНДР нанести "непреодолимую ядерную контратаку".
- Уже 20 февраля Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности по направлению к Японскому морю.
- Впоследствии сестра лидера КНДР и заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон пригрозила Соединенным Штатам войной, если американцы сразят северокорейскую ракету над Тихим океаном.
- 12 марта Северная Корея выпустила подводные ракеты накануне крупнейших за последние годы американо-южнокорейских военных учений и заявила применить "жесточайшее противодействие".
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