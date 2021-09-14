Чтобы защитить Украину от пандемии коронавируса, необходимо вакцинировать 24 млн человек, - Кузин
В Министерстве здравоохранения сообщили, сколько людей нужно вакцинировать от коронавируса, чтобы защитить Украину от пандемии
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в комментарии ЛигаБизнесИнформ.
Он отметил, что нужно вакцинировать 24 млн украинцев. Однако на сегодня только 5 млн - это 20% от необходимого.
"Чтобы Украина вышла на мировые уровни, защитила максимум своего населения, надо вакцинировать по крайней мере 24 млн людей - все взрослое население", - подчеркнул Кузин.
- Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что власти не планируют вводить обязательную вакцинацию населения
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