Чтобы защитить Украину от пандемии коронавируса, необходимо вакцинировать 24 млн человек, - Кузин

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в комментарии ЛигаБизнесИнформ.

Он отметил, что нужно вакцинировать 24 млн украинцев. Однако на сегодня только 5 млн - это 20% от необходимого.

"Чтобы Украина вышла на мировые уровни, защитила максимум своего населения, надо вакцинировать по крайней мере 24 млн людей - все взрослое население", - подчеркнул Кузин.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил , что власти не планируют вводить обязательную вакцинацию населения

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb