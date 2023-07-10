Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на премьер-министра Австралии Энтони Албаниза.

Чиновник сообщил, что королевские военно-воздушные силы Австралии планируют развернуть самолет E-7A Wedgetail в Германии на шесть месяцев. Он будет направлен туда в октябре для защиты многонациональных логистических узлов, через которые Украина получает важную помощь.

"Мы поддерживаем народ Украины. Это война за верховенство международного права, за то, может ли большая страна пытаться навязать свою волю маленькой стране. Речь идет о национальном суверенитете. Речь идет о том, что народ Украины борется за защиту своей демократии и своего суверенитета", – отметил глава правительства.

Самолет поможет обеспечить бесперебойное поступление военной и гуманитарной помощи в Украину.

Сообщается, что австралийские представители подчеркнули, что Wedgetail будет действовать в воздушном пространстве Европы, а не на территории Украины, России или Белоруссии.

Справочно. E-7A Wedgetail – это разведывательный самолет, оборудованный радаром для дальнего наблюдения, вторичным радаром и тактическими системами голосовой связи и передачи данных, обеспечивающих раннее предупреждение и управление в воздухе.