Чтобы защитить поставки в Украину: Австралия направит в Германию разведывательный самолет
Австралия отправит разведывательный самолет в Германию, чтобы помочь в обеспечении поставок гуманитарной и военной помощи в Украину
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на премьер-министра Австралии Энтони Албаниза.
Чиновник сообщил, что королевские военно-воздушные силы Австралии планируют развернуть самолет E-7A Wedgetail в Германии на шесть месяцев. Он будет направлен туда в октябре для защиты многонациональных логистических узлов, через которые Украина получает важную помощь.
"Мы поддерживаем народ Украины. Это война за верховенство международного права, за то, может ли большая страна пытаться навязать свою волю маленькой стране. Речь идет о национальном суверенитете. Речь идет о том, что народ Украины борется за защиту своей демократии и своего суверенитета", – отметил глава правительства.
Самолет поможет обеспечить бесперебойное поступление военной и гуманитарной помощи в Украину.
Сообщается, что австралийские представители подчеркнули, что Wedgetail будет действовать в воздушном пространстве Европы, а не на территории Украины, России или Белоруссии.
Справочно. E-7A Wedgetail – это разведывательный самолет, оборудованный радаром для дальнего наблюдения, вторичным радаром и тактическими системами голосовой связи и передачи данных, обеспечивающих раннее предупреждение и управление в воздухе.
- Напомним, в начале июня СМИ сообщили , что Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18. 13 июня посол Украины в Австралии сообщил , что наша страна направила запрос о состоянии 41 снятого с эксплуатации самолета F-18, чтобы рассмотреть возможность их дальнейшей передачи.
- 15 июня премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил , что правительство намерено заблокировать строительство нового российского посольства рядом с парламентом страны из-за угрозы национальной безопасности.
- 26 июня правительство Австралии передаст дополнительную военную и экономическую помощь Украине на 73,5 миллиона долларов.
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